Женская сборная России по регби-7 отобралась на Олимпиаду в Токио

В олимпийской квалификации разыгрывается две путевки на Игры в Токио, поэтому финал в турнире не предусмотрен. Во втором полуфинальном матче сыграют команды Франции и Гонконга.

ТАСС, 20 июня. Женская сборная России со счетом 38:0 победила команду Казахстана в полуфинальном матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

До встречи в Токио! Сборная России успешно квалифицировалась на Олимпийские Игры - 2020 в Токио! Турнир по регби-7 в рамках Олимпийских игр пройдет с 29 по 31 июля pic.twitter.com/khMdYSGM3H

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на соревнования в 2016 году. Победу на Играх в Рио-де-Жанейро одержала команда Австралии.

Женская сборная России стала 11-й командой, завоевавшей путевку на Олимпиаду. Ранее на Игры отобрались сборные Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Кении, Китая, Новой Зеландии, США, Фиджи и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.