Российские волейболистки проиграли сборной Польши в заключительном матче Лиги наций

Матч завершился со счетом 3-2 (25:17, 20:25, 25:16, 22:25, 15:7) в пользу польских волейболисток.

ТАСС, 20 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Польши в матче заключительного, 15-го тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

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Россиянки одержали восемь побед при семи поражениях и с 24 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сборная России опустится на восьмую строчку по итогам турнира, если команда Нидерландов обыграет сборную Южной Кореи.

В "Финал четырех" Лиги наций вышли сборные США, Бразилии, Японии и Турции. Полуфиналы состоятся 24 июня, финал и матч за третье место пройдут днем позже.

Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.