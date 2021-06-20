Екимов: женская велогонка на чемпионате России не внесла ясности в отбор на Олимпиаду

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Групповая гонка среди женщин, которая прошла в воскресенье на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Пензе, не внесла ясности в отбор претенденток на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Победителем групповой гонки среди женщин в воскресенье стала Седа Крылова. Второе и третье места заняли Дарья Фомина и Тамара Дронова соответственно.

"Сегодняшние итоги не внесли ясность в отбор женской команды", - сказал Екимов.

Он отметил, что у России есть одна олимпийская лицензия на участие в групповой женской гонке на шоссе. "Есть три оформленные девушки, с аккредитациями, они будут проходить заключительную подготовку на сборах. Кто из них [поедет в Токио] - пока рано говорить", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возможными кандидатами на участие в Олимпиаде в этой дисциплине являются Мария Новолодская, Анастасия Чурсина и Айгуль Гареева.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходил в Пензе с 17 по 20 июня.