Закарин: российские велогонщики в олимпийской групповой гонке помогут сильнейшему из них

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Члены мужской сборной России по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио будут помогать тому из них, кто подойдет к групповой гонке в лучшей форме. Такое мнение высказал ТАСС серебряный призер завершившегося в Пензе чемпионата России по велоспорту на шоссе Ильнур Закарин.

"У нас очень сильная команда - и [Павел] Сиваков, и [Александр] Власов. Я думаю, тот из нас, кто будет себя лучше чувствовать [во время гонки], тому мы и будем помогать. То есть не будем каждый сам за себя ехать, будем в команде. Несмотря на то, что сейчас мы все [выступаем] в разных командах", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник летит на сборы в Италию, где рассчитывает подготовиться к Олимпиаде морально и физически. "После сборов будет многодневка в Италии, после которой я уже лечу в Токио", - пояснил Закарин.

По его словам, на Олимпиаде он будет выступать только в групповой гонке.

Ранее сообщалось, что Власов, Сиваков и Закарин являются основными кандидатами в состав мужской сборной России по велоспорту на шоссе на Олимпиаду в Токио. Мужская команда России имеет три олимпийские лицензии в групповой гонке и одну - в индивидуальной гонке на время.