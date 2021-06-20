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Бокс

Рябинский: Поветкин будет хорошим кумиром для молодежи

13 июня боксер объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов россиянин Александр Поветкин будет хорошим примером для молодежи. Такое мнение высказал ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин 13 июня объявил о завершении карьеры. Он будет заниматься общественной деятельностью.

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"Саша бы нес в массы и молодежь свой правильный образ, настоящего рыцаря, спокойного, рассудительного человека с волей, достоинством, характером. Это то, чего не хватает. Иногда видишь таких персонажей, что глаза на лоб лезут. Не хочется, чтобы вот эти клоуны были для молодежи кумирами", - сказал Рябинский.

Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту 27 марта. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. Он является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004) среди любителей.

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