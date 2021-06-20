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Евро-2020

Тренерский штаб россиян определится с составом на матч с датчанами в день игры

Встреча между командами пройдет 21 июня в Копенгагене

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу на матч чемпионата Европы с датчанами будет определен в день игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Матч Россия - Дания начнется в понедельник в Копенгагене в 22:00 мск.

"Все тренировались: кто-то больше, кто-то меньше. После матча есть вопросы по состоянию: у одного из-за травмы, у другого по иным причинам, - сказал Черчесов. - Завтра у нас есть практически целый день, медицина работает. Посмотрим, кто в каком состоянии".

"Есть вопросы, которые к вечеру будут закрыты. А кто и где сыграет, мы завтра объявим", - добавил он.

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