Тренерский штаб россиян определится с составом на матч с датчанами в день игры

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу на матч чемпионата Европы с датчанами будет определен в день игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Матч Россия - Дания начнется в понедельник в Копенгагене в 22:00 мск.

"Все тренировались: кто-то больше, кто-то меньше. После матча есть вопросы по состоянию: у одного из-за травмы, у другого по иным причинам, - сказал Черчесов. - Завтра у нас есть практически целый день, медицина работает. Посмотрим, кто в каком состоянии".

"Есть вопросы, которые к вечеру будут закрыты. А кто и где сыграет, мы завтра объявим", - добавил он.