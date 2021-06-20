Екимов: Новолодская сконцентрируется на подготовке к велотреку на Олимпиаде

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Новолодская, которая рассматривается как одна из кандидаток на участие в групповой женской велогонке на шоссе на Олимпиаде в Токио, сконцентрируется на подготовке к выступлению на треке. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

"Мы думали, что Мария Новолодская [будет выступать в групповой велогонке на шоссе в Токио], но она приняла решение готовиться к треку целенаправленно. Думаю, шоссейная гонка пройдет без нее", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возможными претендентками на участие в групповой велогонке на шоссе среди женщин на Олимпиаде являются также Анастасия Чурсина и Айгуль Гареева. По словам Екимова, итоги чемпионата России по велоспорту на шоссе в Пензе не внесли ясности в окончательный отбор. Новолодская на чемпионате не выступала.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходил в Пензе с 17 по 20 июня.