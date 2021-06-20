Черчесов считает несправедливым, что российские болельщики не смогут посетить матч в Дании

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает несправедливой невозможность присутствия российских болельщиков на матче чемпионата Европы с датчанами. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Встреча заключительного тура группового этапа между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене. Посетить игру смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

"Естественно, мы жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион. В какой-то степени это несправедливо. Другое дело, что ситуация во всем мире неоднозначная, поэтому определенная ситуация в Дании не позволяет им приехать. Мы, к сожалению, никакого содействия оказать не можем", - сказал Черчесов.

"Жалко, что на стадионе их не будет. Но они будут смотреть на нас по телевизору, и наша задача сделать так, чтобы их порадовать", - добавил главный тренер сборной России.

Первое место в турнирной таблице группы В с шестью очками занимает сборная Бельгии. Российская команда идет на второй позиции (3 очка). Третье место занимают финны (3), четвертое - датчане (0).