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Евро-2020

Черчесов: российская сборная не считает турнирные расклады для выхода в плей-офф Евро

В понедельник российская команда сыграет заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы с датчанами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу не занимается изучением турнирных раскладов перед решающим матчем с датчанами за выход в плей-офф чемпионата Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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В понедельник российская команда сыграет заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы с датчанами.

"У нас был на день больше для подготовки. Главное то, как им воспользоваться. Математикой мы не занимаемся, нам надо отыграть матч на максимуме", - сказал Черчесов.

"У каждой команды есть свои плюсы и минусы: плюсы надо нивелировать, минусами - воспользоваться. На это будем настраивать команду. Нас ждет непростой матч, к которому мы готовимся", - добавил он.

Встреча сборных Дании и России пройдет в Копенгагене, начало - 22:00 мск.

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