Артемьев: российские регбистки будут претендовать на медали Олимпиады в Токио

В воскресенье российская команда квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, победив в полуфинале отборочного турнира в Монако сборную Казахстана (38:0).

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 будет претендовать на медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Всех нас надо поздравить, прежде всего девчонок и тренерский штаб, которые достигли результата, - сказал Артемьев. - Женская сборная России по регби-7 всегда была в пятерке лучших команд мира. Нет в мире ни одной сборной, которую мы не обыгрывали. Если говорить о раскладе сил, то новозеландки и австралийки имеют больший послужной список, но мы можем доставить им неприятные сюрпризы".

"У нас все лучшие игроки на поле, они в великолепной форме. Думаю, что наша команда как никогда готова к Играм, за медали однозначно будем бороться", - добавил собеседник агентства.

Женская сборная России стала 11-й командой, завоевавшей путевку на Олимпиаду. Ранее на Игры отобрались сборные Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Кении, Китая, Новой Зеландии, США, Фиджи и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.