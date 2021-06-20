Посольство РФ в Кот-д'Ивуаре опровергло информацию об отказе в выдаче визы Яя Туре

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Информация о том, что посольство РФ в Кот-д'Ивуаре отказало в выдаче рабочей визы бывшему полузащитнику английского "Манчестер Сити" Яя Туре, приглашенному для работы тренером в грозненском футбольном клубе "Ахмат", не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре.

"Информируем, что сообщения российского сайта Championat.com и украинских сайтов Ua.tribuna.com и Ua-football.com о невыдаче российской обыкновенной рабочей визы Туре Яя Ньеньери для работы тренером в футбольном клубе "Ахмат" не соответствуют действительности и являются провокационно-тенденциозными", - сообщили в диппредставительстве.

В дипмиссии указали, что Туре действительно обращался в консульский отдел посольства РФ в Кот-д'Ивуаре для получения российской визы и представил приглашение от ГУ МВД России по Чеченской Республике. "Согласно приглашению, российская виза должна быть выдана в паспорт подданного Великобритании. В то же время никакой информации о срочном вылете в Россию Туре Яя Ньеньери не сообщил (резервацию авиабилета не представил)", - добавили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что Туре не представил паспорт гражданина Кот-д'Ивуара для подтверждения права на пребывание в стране обращения за визой, поэтому ему было рекомендовано переоформить приглашение с указанием в нем паспорта гражданина Кот-д'Ивуара. "Заявителю было разъяснено, что после получения нового электронного приглашения с указанием данных его ивуарского паспорта ему следует вновь прийти на прием в консульский отдел посольства для оформления российской визы", - заключили в дипмиссии.

14 июня бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре стал помощником главного тренера "Ахмата" Андрея Талалаева. В составе "Манчестер Сити" Туре трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду провел 97 матчей, забив 19 голов.