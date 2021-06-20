Александр Кержаков: опыт игры в "Аталанте" помогает Миранчуку успешно выступать на Евро

ТАСС, 20 июня. Опыт выступления за итальянскую "Аталанту" помогает Алексею Миранчуку удачно играть за сборную России на чемпионате Европы по футболу. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший нападающий российской сборной, главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков.

Сборная России в первом туре группового этапа чемпионата Европы проиграла бельгийцам (0:3), а затем обыграла команду Финляндии (1:0). Единственный мяч забил Миранчук, который был признан лучшим игроком матча.

"Считаю, что Миранчук может стать ведущим игроком сборной. Он показал это в матче с финнами, забив победный гол. Не надо забывать, где сейчас играет Миранчук. Поверьте мне, опыт игры в Европе, даже незначительный, очень важен", - отметил Кержаков.

"Он часто забивает голы за "Аталанту", выходя на замену, а это все-таки чемпионат Италии, где другой уровень. Миранчук уже привык к тому, что происходит в матчах такого уровня. Он привык к тем скоростям, сопротивлению, давлению. В чемпионате России, к сожалению, пока скорости и уровень сопротивления ниже", - добавил он.

Миранчук провел 25 матчей в прошлом сезоне чемпионата Италии, в которых забил четыре мяча. В трех играх Лиги чемпионов он отличился однажды.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с командой Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Первое место в турнирной таблице группы В с шестью очками занимает сборная Бельгии, российская команда идет на второй позиции (3 очка). Третье место занимают финны (3), четвертое - датчане (0).