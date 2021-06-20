Боец UFC Забит Магомедшарипов сделал паузу в карьере

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов сделал паузу в карьере. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, Магомедшарипову предстоит перенести операцию. В апреле россиянин был исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До этого он занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

"Да, можно сказать, что Забит сейчас сделал паузу в карьере. Он тренируется, но не с большой интенсивностью. Пауза необходима для решения вопросов со здоровьем", - сказал собеседник агентства.

Магомедшарипову 30 лет, он провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и одно поражение.