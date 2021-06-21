"Райо Вальекано" сыграет в сильнейшем дивизионе чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 20 июня. "Райо Вальекано" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Жирону" в ответном стыковом матче за право выступить в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу следующего сезона.

Забитыми мячами отметились Альваро Гарсия (7-я минута) и Оскар Трехо (45+2). На 56-й минуте матча с поля был удален защитник "Райо Вальекано" Эмилиано Веласкес.

Первая встреча завершилась победой "Жироны" со счетом 2:1. Также в элитном дивизионе чемпионата Испании следующего сезона выступят "Эспаньол" и "Мальорка", занявшие первые два места по итогам чемпионата. Покинули сильнейшую лигу страны по итогам сезона-2020/21 "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".

"Райо Вальекано" в последний раз выступал в элитном дивизионе в сезоне-2018/19 и занял последнее место. Лучшим результатом клуба в чемпионате является восьмое место по итогам сезона-2012/13.