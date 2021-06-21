Чилийские футболисты будут оштрафованы за визит парикмахера на Кубке Америки

ТАСС, 21 июня. Игроки сборной Чили по футболу будут оштрафованы за нарушение антикоронавирусных правил во время Кубка Америки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чили.

"Федерация футбола Чили и тренерский штаб мужской национальной сборной Чили признают нарушение "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом парикмахера, который, несмотря на отрицательный результат теста, не должен был контактировать с игроками. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о том, что это случилось, и сообщаем, что все члены чилийской делегации сдали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты", - говорится в заявлении .

По информации испанской газеты Marca, семь чилийских футболистов устроили вечеринку с проститутками, команда пропустила тренировки 19 и 20 июня.

Сборная Чили после двух матчей набрала четыре очка, сыграв вничью с аргентинцами (1:1) и обыграв команду Боливии (1:0). Чилийские футболисты занимают второе место в турнирной таблице и в следующем туре 22 июня сыграют со сборной Уругвая.