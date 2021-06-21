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Кубок Америки по футболу

Чилийские футболисты будут оштрафованы за визит парикмахера на Кубке Америки

По информации испанских СМИ, семь игроков сборной Чили устроили вечеринку с проститутками

ТАСС, 21 июня. Игроки сборной Чили по футболу будут оштрафованы за нарушение антикоронавирусных правил во время Кубка Америки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чили.

"Федерация футбола Чили и тренерский штаб мужской национальной сборной Чили признают нарушение "пузыря" делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом парикмахера, который, несмотря на отрицательный результат теста, не должен был контактировать с игроками. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о том, что это случилось, и сообщаем, что все члены чилийской делегации сдали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты", - говорится в заявлении .

По информации испанской газеты Marca, семь чилийских футболистов устроили вечеринку с проститутками, команда пропустила тренировки 19 и 20 июня.

Сборная Чили после двух матчей набрала четыре очка, сыграв вничью с аргентинцами (1:1) и обыграв команду Боливии (1:0). Чилийские футболисты занимают второе место в турнирной таблице и в следующем туре 22 июня сыграют со сборной Уругвая.

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