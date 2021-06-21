Организаторы Игр в Токио могут не допустить зрителей на соревнования при режиме ЧС

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Зрители могут быть не допущены на спортивные объекты во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"В случае действия режима ЧС из-за коронавируса такой вариант возможен. Мы отдаем приоритет безопасности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В семи префектурах Японии, включая Токио, с сегодняшнего дня и до 11 июля действует режим усиленных мер против распространения коронавируса. С точки зрения ограничений эти меры мягче, чем действовавший до текущего дня режим ЧС.

На прошлой неделе Суга объявил, что правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры в Токио - местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований. Глава японского правительства фактически подтвердил появившуюся ранее в местных СМИ информацию о том, что местных зрителей все-таки допустят на соревнования Олимпиады. Суга также подчеркнул, что все зрители, посещающие стадионы и спортивные объекты Игр, должны будут носить маски, а громко кричать и скандировать на трибунах будет запрещено.

Правительство Японии в ближайшее время намеревается утвердить правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии. Они, в частности, предусматривают, что число зрителей на стадионах и спортивных объектах страны не должно превышать отметку в 10 тысяч. В случае с олимпийскими спортивными объектами это около половины от их максимальной заполняемости.

В понедельник, как ожидается, вопрос о допуске зрителей будет обсуждаться на пятистороннем заседании с участием представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета "Токио-2020", Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК)

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.