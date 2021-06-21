Россиянка Самсонова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 21 июня. Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 106-й на 63-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
На прошлой неделе 22-летняя Самсонова выиграла первый турнир WTA в карьере. В финале соревнований в Берлине она победила швейцарку Белинду Бенчич. В активе Самсоновой также четыре победы на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 21 июня:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 875 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 346;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 330;
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;
5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;
6 (5). София Кенин (США) - 5 640;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 266;
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 931;
9 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 4 430;
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 285...
19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 300...
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 100...
34 (35). Дарья Касаткина (Россия) - 1 985;
35 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...
38 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 693...
63 (106). Людмила Самсонова (Россия) - 1 231...
80 (82). Анастасия Потапова (Россия) - 1 041...
88 (86). Варвара Грачева (Россия) - 966...
90 (88). Анна Блинкова (Россия) - 940...
97 (97). Вера Звонарева (Россия) - 847.