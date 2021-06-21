Россиянка Самсонова поднялась на 43 строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 21 июня. Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 106-й на 63-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе 22-летняя Самсонова выиграла первый турнир WTA в карьере. В финале соревнований в Берлине она победила швейцарку Белинду Бенчич. В активе Самсоновой также четыре победы на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 21 июня:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7 875 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 346;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 330;

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;

5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;

6 (5). София Кенин (США) - 5 640;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 266;

8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 931;

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) - 4 430;

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 285...

19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 300...

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 100...

34 (35). Дарья Касаткина (Россия) - 1 985;

35 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...

38 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 693...

63 (106). Людмила Самсонова (Россия) - 1 231...

80 (82). Анастасия Потапова (Россия) - 1 041...

88 (86). Варвара Грачева (Россия) - 966...

90 (88). Анна Блинкова (Россия) - 940...

97 (97). Вера Звонарева (Россия) - 847.