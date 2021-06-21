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Олимпиада в Токио

Определен состав российской команды по пятиборью на Олимпийские игры в Токио

В Играх примут участие Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова
Александр Лифанов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Александр Лифанов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские пятиборцы Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по пятиборью Андрей Моисеев.

"В Токио выступят Лифанов, Губайдуллина и Баташова, - сказал Моисеев. - Команда ставит перед собой задачу выступить в Токио успешно и побороться там за медали. Заключительный этап подготовки пройдет в Москве, откуда напрямую полетим в Токио".

Российские пятиборцы завоевали четыре олимпийские лицензии: одну в мужских соревнованиях (Лифанов) и три - в женских (Губайдуллина, Баташова и Аделина Ибатуллина). Поскольку в каждой категории можно заявить не более двух спортсменов от страны, решением тренерского штаба Ибатуллина осталась вне состава команды.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Олимпиада в Токио
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