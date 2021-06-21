Павлюченкова считает, что неприступность Шараповой является лишь частью ее имиджа

ТАСС, 21 июня. Неприступность россиянки Марии Шараповой является лишь частью ее имиджа, и в личном общении теннисистка очень приятная и адекватная. Такое мнение высказала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, комментарий которой передает газета "Спорт-Экспресс".

"Какая-то недоступность от нее действительно исходила, но изначально это было и мое восприятие - я только-только начинала играть в туре, а она уже была той самой Шараповой, - сказала Павлюченкова. - Но вся эта неприступность, мне кажется, просто часть ее имиджа, чисто звездности у нее нет. И когда вы уже познакомились, она общается совершенно нормально - приятный и адекватный человек. Мне нравится ее юмор, такой остренький, с сарказмом, в этом мы похожи, с ней прикольно болтать".

Павлюченкова также рассказала о том, как Шарапова поддержала ее после проигрыша в финале Кубка Федерации - 2015 в Праге. "Там я проиграла три матча: две свои одиночки и в паре с Леной Весниной, Маша свои матчи выиграла, но после поражения в паре счет стал 2-3. Я потом долго плакала, потому что это был полный провал - сборная России проиграла из-за меня, - сказала теннисистка. - И тут ко мне подошла Маша [Шарапова], села рядом, обняла меня и начала успокаивать. Она говорила очень приятные слова, и такая поддержка меня сильно тронула, особенно в тот момент".

Павлюченкова добавила, что считает Шарапову лучшей российской теннисисткой в истории. "У нас очень много классных теннисисток, но количество титулов, которые выиграла Маша [Шарапова], говорит само за себя", - заявила спортсменка.

Шараповой 34 года, она является победительницей 36 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Павлюченковой 29 лет, она находится на 19-й строчке рейтинга WTA. Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.