Кот Ахилл предсказал победу бельгийцев над сборной Финляндии в матче Евро

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии, который пройдет 21 июня в Санкт-Петербурге. В понедельник кот поел из миски с флагом Бельгии в стенах Государственного Эрмитажа.

Ахилл имеет собственный паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата. В фан-зоне у кота есть свой домик, где белоснежный оракул может отдыхать. Футбольные фанаты с удовольствием фотографируются с пушистым болельщиком.

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы, которые проводятся в Санкт-Петербурге. 23 июня кот предскажет исход матча Швеция - Польша.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.