Павлюченкова заявила, что хочет стабильно показывать высокие результаты на турнирах

ТАСС, 21 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова хочет стабильно показывать высокие результаты на соревнованиях. Об этом она заявила газете "Спорт-Экспресс".

12 июня россиянка впервые сыграла в финале турнира Большого шлема. В решающем матче Открытого чемпионата Франции она уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.

"Мне очень хочется стабилизировать такие результаты, - сказала Павлюченкова. - В Мадриде был полуфинал в паре и одиночке, потом финал Открытого чемпионата Франции. Я хочу держать уровень, а не выстреливать раз в год и все остальное время быть туристом. Надеюсь, в Лондоне обойдется без травм".

Павлюченковой 29 лет, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации.