Ласицкене и Клишина не выступят на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене и обладательница серебряной медали мирового первенства 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина не выступят на предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Чемпионат России пройдет с 23 по 27 июня. На следующий день после его окончания будут определены 10 легкоатлетов, которые получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.

"Мария Ласицкене и Дарья Клишина пропустят чемпионат России в Чебоксарах, - сказала Глущенко. - Мария продолжает набирать форму после небольшой травмы ноги, полученной в мае, а Клишина сейчас тренируется в США. Дарья с тренером приняли решение не подвергать себя опасности из-за COVID-19, связанной с длинным перелетом с тремя стыковками, а выступить после чемпионата США на внутренних стартах. Дело в том, что на национальный отбор США не допускаются иностранные спортсмены и во время его проведения не проводятся другие соревнования".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.