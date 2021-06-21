Терюшков рассказал, когда "Химки" подпишут новый контракт с футболистом Глушаковым

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" с большой долей вероятности подпишет новое соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, срок нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня.

"Пока не решилось с Глушаковым, контракт еще не подписали, но в ближайшее время, я думаю, что согласуем и подпишем, - сказал Терюшков. - По срокам контракта идет обсуждение с Денисом, конечно, договоренность есть, хотели бы подписать соглашение не на один сезон. Но это вопрос переговоров".

"Какая вероятность подписания нового контракта? Большая. Я думаю, что на этой неделе уже решим с контрактом", - добавил Терюшков.

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков в 30 турах.

Глушакову 34 года, в минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу. Ранее он также выступал за клубы РПЛ "Локомотив" (2008-2013), "Спартак" (2013-2019) и грозненский "Ахмат" (2019-2020).