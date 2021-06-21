Путин 21 июня встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 июня, проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на повестке дня широкий круг вопросов - от наследия прошлого чемпионата мира, который прошел в России, до предстоящего мирового первенства по пляжному футболу, которое пройдет в августе.

"В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира", - сказал Песков.

Он напомнил, что "всегда страна, которая предшествует, делится своим опытом, своими наработками". "В этом плане наше взаимодействие с Катаром находится на весьма и весьма хорошем уровне", - считает представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в августе. "Это тоже будет обсуждаться сегодня между Путиным и Инфантино", - добавил Песков.

При этом он уточнил, что Инфантино посетит сегодня в Санкт-Петербурге матч между сборными Бельгии и Финляндии.