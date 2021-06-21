Федун заявил, что "Спартак" продолжает терпеть убытки в период пандемии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает терпеть убытки в связи с антиковидными ограничениями. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

В понедельник московские клубы "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА обратились к Собянину и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50%.

"К сожалению, футбольные клубы Российской премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса, - написал Федун. - Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне".