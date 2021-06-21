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Футбол в России

Федун заявил, что "Спартак" продолжает терпеть убытки в период пандемии

Ранее московские клубы обратились к Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Гавриил Григоров/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает терпеть убытки в связи с антиковидными ограничениями. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

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В понедельник московские клубы "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА обратились к Собянину и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с предложением рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50%.

"К сожалению, футбольные клубы Российской премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса, - написал Федун. - Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне".

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