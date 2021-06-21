У футболиста сборной Шотландии Гилмора обнаружен коронавирус

ТАСС, 21 июня. Тест на коронавирус полузащитника сборной Шотландии по футболу Билли Гилмора дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сообщается, что игрок будет изолирован на 10 дней и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии, который пройдет 22 июня в Глазго. На чемпионате Европы Гилмор вышел в стартовом составе матча второго тура со сборной Англии (0:0) и был заменен на 76-й минуте.

Сборная Шотландии занимает последнее, четвертое место в группе D, набрав одно очко. Столько же очков в активе команды Хорватии. На первом месте находится сборная Чехии (4), на втором - Англии (4).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.