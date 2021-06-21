Поздняков: участие регбисток в Играх придаст импульс развитию этого вида спорта в России

В воскресенье женская российская команда по регби-7 квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, победив в полуфинале отборочного турнира в Монако сборную Казахстана (38:0). Финал не был предусмотрен, поскольку на соревнованиях разыгрывались две путевки на Игры в Токио. Вторую лицензию завоевала команда Франции.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выступление российских регбисток на Олимпийских играх в Токио придаст новый импульс развитию этого вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В нашей олимпийской команде, которая едет в Токио, стало на один игровой вид спорта больше, - сказал Поздняков. - Очень рад за женскую сборную России по регби-7, которая более чем уверенно выиграла олимпийский отбор. Федерация регби России в последнее время очень многое делает для популяризации и развития своего вида спорта в России. Уверен, что выступление россиянок на Олимпийских играх придаст новый мощный импульс этому процессу".

В качестве примера глава ОКР привел женский гандбол, интерес к которому в стране многократно вырос после победы сборной России на Играх 2016 года.

"Наши регбистки - сильнейшие в Европе по результатам последних соревнований, и все ближе по уровню к мировым лидерам, - отметил Поздняков. - Так что победа в олимпийской квалификации удивлять не должна, все по делу и совершенно заслуженно. Поздравляю всю команду и руководство федерации во главе с Игорем Артемьевым и желаю новых высоких спортивных результатов в той истории успеха, которая сегодня создается в российском регби".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.