Фехтовальщицы Великая и Дериглазова вошли в состав российской команды на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Инна Дериглазова и Софья Великая вошли в состав российской команды по фехтованию на Игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов.

Полностью состав выглядит следующим образом:

сабля - Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная); Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);

рапира - Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная); Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);

шпага - Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная); Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.