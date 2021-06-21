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Олимпиада в Токио

Фехтовальщицы Великая и Дериглазова вошли в состав российской команды на Олимпиаду в Токио

В состав сборной вошли 24 спортсмена
Софья Великая Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Софья Великая
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Инна Дериглазова и Софья Великая вошли в состав российской команды по фехтованию на Игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • сабля - Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная); Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);
  • рапира - Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная); Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);
  • шпага - Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная); Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
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