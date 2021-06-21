Мамедов: прогнозы на турнир фехтовальщиков на Играх из-за ковида строить бессмысленно

"Я всегда говорю, что мы, как и все атлеты во всех видах спорта, любим побеждать, любим хорошо выступать и возвращаться домой с победой, - сказал Мамедов. - Но все эти годы я также говорю, что не знаю, как закончатся соревнования, уж тем более сейчас. В каком, например, состоянии будет 36-летняя Соня (Софья Великая - прим. ТАСС), которая полтора года не имела возможности выступать - последний старт у нее был в июле 2019 года, когда она вернулась с двумя медалями чемпионата мира, великолепно отфехтовала в команде. Если бы не было остановки, можно было бы что-то говорить с уверенностью, это все касается и других спортсменов".

Главный тренер сборной отметил, что многие в команде переболели COVID-19, изменились их временные характеристики, функциональность, выносливость. "Ковид делает из уникальных спортсменов обычных, потом им приходится восстанавливаться, - сказал Мамедов. - У кого-то начались проблемы с суставами, а у Татьяны Гудковой, например, вообще от нагрузки тромбоциты поднимаются - выпал кандидат в олимпийскую команду, бедная девочка".

"Мы не знаем, как поведут себя спортсмены во время стресса, - это другие спортсмены, они изменились в связи с тем, что происходит в мире, - продолжил тренер. - Не исключаю, что в связи с паническими атаками, которые у многих возникают на почве заболевания ковидом, это явление их может настигнуть на дорожке, и что тогда делать? Так что если уж в нормальное время я на вопрос об ожиданиях не отвечал, сейчас тем более [не буду]".

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Мамедов отметил, что российским фехтовальщикам при подготовке к Играм помогло участие в турнирах сильнейших. "Когда ничего нет, приходится находить какие-то способы для принятия решений - вместо турниров, которые отменялись, с ноября мы каждый месяц проводили турниры сильнейших, - сказал тренер. - Кто-то по ходу сезона заболевал, восстанавливался - практически вся наша команда, за исключением нескольких человек, переболела. Инна Дериглазова вроде бы и не болела, но потом у нее откуда-то обнаружились антитела. Кто-то уже вакцинировался, кто-то имеет антитела, им пока вакцинация противопоказана - все под контролем".