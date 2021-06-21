Сорокин поделился ожиданиями от матча Евро между сборными России и Дании

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа Евро, встреча начнется в 22:00 мск. После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3). Подопечные Станислава Черчесова гарантируют выход в плей-офф при победе, при ничейном результате - в случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии в параллельном матче, в случае победы финнов над бельгийцами у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места, и сыграть в плей-офф.

"У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью, - сказал Сорокин. - Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.