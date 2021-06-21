Матыцин считает, что сборная России по футболу на Евро играет ниже своих возможностей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу на чемпионате Европы пока выступает ниже своих возможностей, итоговая оценка ее выступлению будет сделана по окончании турнира. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа, встреча начнется в 22:00 мск. В первом туре сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, во втором выиграла у финнов - 1:0.

"Не буду оригинальным - если говорить коротко, она [игра российской команды] пока оставляет желать лучшего и не вдохновляет, скажем так, - рассказал Матыцин. - Уверен, те переживания, что сегодня испытывают болельщики, все профессиональное сообщество, должны дать нашей сборной дополнительную энергию. Но пока наша команда играет ниже своих возможностей, а с чем это связано, наверное, будет дана оценка по итогам турнира".

"Сейчас сборной нужно максимально мобилизоваться перед игрой со сборной Дании, чтобы решить задачу выхода из группы. И надеюсь, она станет для нашей команды задачей-минимум, а максимальной будет считаться выход в четвертьфинал турнира. Не скажу, что у нас суперсильная группа, но матч Дании и Бельгии заставил задуматься о том, что класс команды помимо прочего определяют командный дух, взаимопонимание, мотивация, желание. Датчане это продемонстрировали своей красивой игрой и первым голом, будем надеяться, что это к нашей сборной придет", - отметил министр спорта.

После двух туров сборная России набрала три очка и занимает второе место в таблице группы B. Подопечные Станислава Черчесова гарантируют выход в плей-офф при победе, при ничейном результате - в случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии в параллельном матче; в случае победы финнов над бельгийцами у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места, и сыграть в плей-офф.