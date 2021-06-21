Матыцин: в России есть разрыв между профессиональными футбольными лигами и сборными

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин считает, что в российском спорте, в частности в футболе, существует разрыв между профессиональными лигами и сборными России. Об этом Матыцин рассказал в интервью ТАСС.

"Инвестирование в этот вид спорта в последние годы одно из самых крупных в сравнении с другими, а значит, общество имеет право видеть результат этих инвестиций. Пока я вижу, что существует разрыв между двумя институтами - профессиональными лигами и сборными командами., - сказал Матыцин. - Знаю, что есть предложение создания центра сборных команд, и, наверное, это тоже правильно. Из прошлого мы знаем - когда у сборных были какие-то неуспехи, возвращались к идее создания экспериментальных команд. Надо очень серьезно подумать и четко связать все уровни пирамиды, которую мы сейчас формируем с РФС. И, конечно, нужен серьезный разговор по поводу института сборной".

"Общество имеет право на оценку, тем более когда сборная, призванная радовать и побеждать, пока этого не делает. И в такое непростое время, безусловно, идет обсуждение заработных плат, доходов и несоответствие их результатам. И да, наверное, надо серьезно задуматься и проанализировать существующие механизмы. Мы понимаем, что это, с одной стороны, профессиональный спорт, но с другой - абсолютно уверен, уровень дохода должен зависеть от показываемого спортсменами результата", - подчеркнул Матыцин.

Министр отметил важность формирования внутренней конкуренции: "Да, есть система мотивации - материальной и моральной, и она является ключевым фактором для развития. Но Александр Валерьевич (Дюков, глава Российского футбольного союза) на конференции говорил - нам нужна здоровая внутренняя конкуренция и понимание того, что сборная России - элита российского футбола. Должны быть объективные критерии попадания в сборную команду, и это не должно быть переходящим время от времени правом".