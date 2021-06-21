Сочетания российских теннисистов в миксте будут определены непосредственно на Олимпиаде

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России определится с сочетаниями игроков для участия в смешанных парах непосредственно на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Шамиль Тарпищев.

Теннисист Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио

"С сочетанием в миксте мы определимся непосредственно в Токио. Но предполагаем, что первую пару составят [Елена] Веснина и [Аслан] Карацев, а по поводу второй склоняемся к сочетанию [Андрей] Рублев - [Вероника] Кудерметова", - сказал Тарпищев.

Ранее стало известно, что в женском одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужском - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, в женском парном - Звонарева/Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском парном - Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.