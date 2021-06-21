Волейболист Мусэрский может пропустить Олимпиаду из-за травмы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский может пропустить Игры в Токио из-за травмы руки. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

Сборная России в понедельник сыграет с командой Германии в матче 13-го тура Лиги наций.

"Он покинул расположение сборной пару дней назад. Это уже рецидив травмы локтевого сустава. Вероятность [пропуска Олимпийских игр] есть. Но мы надеемся и будем смотреть, каким будет результат МРТ", - сказал Тетюхин.

Он также отметил, что на данный момент в национальной команде не изучали возможность замены Мусэрского в заявке на Олимпиаду.

Мусэрскому 32 года, он является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013). С 2018 года выступает за японский "Сантори".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.