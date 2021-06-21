Александр Мостовой: сборная Дании имеет больше шансов на победу в матче Евро с россиянами

"Если говорить объективно про победу в процентном соотношении, то 60 на 40 в пользу датчан, они все-таки играют дома, - сказал Мостовой. - Команда Дании не по игре находится на четвертом месте с нулем очков, они должны были обыгрывать финнов, если бы не это чудовищное происшествие с Кристианом Эриксеном (у игрока был сердечный приступ во время матча с финнами - прим. ТАСС). Если говорить о том, кому нужнее, то нас устраивает и ничья, другое дело, что на нее еще нужно наиграть. Если бы датчане обыграли финнов, как и должны были, тогда уже их устраивала бы ничья, это было бы сложнее для сборной России.

"В принципе, все знают, что можно отобороняться и отбиться, искать шанс на какой-нибудь момент. Они, наверное, будут, потому что сборная Дании не является командой, которая не подпускает к своим воротам. Я бы не сказал, что у россиян есть кризис в атаке, мы многим командам хорошего уровня из первой двадцатки рейтинга не могли забить или еле-еле забивали. Но весь турнир с сюрпризами, в принципе, все так и происходит, поэтому прогноз на сегодняшний матч бессмысленно давать, может произойти все что угодно", - добавил Мостовой.

Победа гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. Ничья позволит россиянам занять второе место в группе в том случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии в параллельном матче. В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.