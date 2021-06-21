СМИ: "Милан" проявляет интерес к футболисту "Аталанты" Малиновскому

ТАСС, 21 июня. Итальянский футбольный клуб "Милан" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского портала Calciomercato Даниэле Лонго.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €30 млн, а его контракт с "Аталантой" действует до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2020/21 "Милан" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и в следующем сезоне будет выступать на групповой стадии Лиги чемпионов.

Малиновскому 28 лет, он выступает за "Аталанту" с 2019 года. В прошедшем сезоне украинец принял участие в 43 играх в составе итальянского клуба, забил 10 голов и отдал 12 голевых передач. "Аталанта" заняла третье место в чемпионате страны и завоевала путевку в групповой этап Лиги чемпионов.