Инфантино считает важным проведение чемпионата мира по пляжному футболу именно в России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает важным, что во время пандемии чемпионат мира по пляжному футболу пройдет именно в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Москва-24".

Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

"Пляжный футбол - невероятно захватывающий, эмоциональный, очень красивый спорт. Сборная России показывает прекрасные результаты. Сейчас в тяжелые времена во время пандемии важно, что такой турнир пройдет именно в России, тем самым подарит надежду на лучшее, что пандемия скоро закончится", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии, россияне заняли третье место. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).