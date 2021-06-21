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Футболисты сборной Англии Маунт и Чилуэлл изолированы от команды из-за контакта с Гилмором

Ранее стало известно, что тест на коронавирус игрока сборной Шотландии Билли Гилмора дал положительный результат
Мейсон Маунт EPA-EFE/Justin Tallis
Описание
Мейсон Маунт
© EPA-EFE/Justin Tallis

ТАСС, 21 июня. Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

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Ранее в понедельник стало известно, что тест на коронавирус Гилмора дал положительный результат. Игрок был изолирован на 10 дней. Футболисты являются одноклубниками по лондонскому "Челси". Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью со счетом 0:0, встреча прошла 18 июня в Лондоне.

"В качестве предосторожности и по рекомендации службы здравоохранения Англии было принято решение об изоляции Маунта и Чилуэлла после контакта с Гилмором", - говорится в сообщении.

Сборная Англии сыграет в Лондоне 22 июня против команды Чехии в рамках третьего тура группового этапа Евро.

Турнир завершится 11 июля.

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