Футболисты сборной Англии Маунт и Чилуэлл изолированы от команды из-за контакта с Гилмором

ТАСС, 21 июня. Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

Ранее в понедельник стало известно, что тест на коронавирус Гилмора дал положительный результат. Игрок был изолирован на 10 дней. Футболисты являются одноклубниками по лондонскому "Челси". Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью со счетом 0:0, встреча прошла 18 июня в Лондоне.

"В качестве предосторожности и по рекомендации службы здравоохранения Англии было принято решение об изоляции Маунта и Чилуэлла после контакта с Гилмором", - говорится в сообщении.

Сборная Англии сыграет в Лондоне 22 июня против команды Чехии в рамках третьего тура группового этапа Евро.

Турнир завершится 11 июля.