Фернандес вошел в стартовый состав сборной России на матч Евро с датчанами

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Защитник Марио Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Кто поддержит сборную России в решающем матче за выход в плей-офф Евро

Свои среди чужих. Кто поддержит сборную России в решающем матче за выход в плей-офф Евро

В ходе матча второго тура против финнов (1:0) Фернандес получил травму и был заменен. По итогам обследования подозрение на перелом позвонков не подтвердилось, игрок проходил восстановление в расположении команды. Встреча заключительного тура групповой стадии между командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: вратарь - Матвей Сафонов; защитники - Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов; полузащитники - Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий - Артем Дзюба. По сравнению со встречей второго тура с финнами (1:0) в стартовом составе произошло одно изменение. Кудряшов заменил Дмитрия Баринова.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.