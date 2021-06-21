Сборная Австрии обыграла украинцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Гол на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. На 32-й минуте он был заменен на Алессандро Шёпфа. Баумгартнер отличился в возрасте 21 года и 324 дней и стал самым молодым автором гола на текущем турнире, а также самым молодым австрийцем, забившим на чемпионатах Европы.

ТАСС, 21 июня. Сборная Австрии со счетом 1:0 обыграла команду Украины в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала шесть очков и заняла второе место в турнирной таблице группы C. Украинцы с тремя очками финишировали третьими. Первыми стали нидерландские футболисты, обыгравшие в последнем туре команду Северной Македонии со счетом 3:0 и набравшие девять очков. Северомакедонцы завершили турнир с тремя поражениями.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Австрии 26 июня сыграет с командой Италии. Встреча пройдет 26 июня в Лондоне. Помимо сборных Австрии, Нидерландов и Италии, в плей-офф турнира вышла сборная Уэльса, занявшая второе место в группе А. Австрийцы впервые вышли в плей-офф чемпионата Европы. Они в третий раз участвуют в турнире.

Сборная Украины сохраняет шансы на выход в плей-офф

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Сборная Украины в таблице третьих команд точно окажется ниже швейцарцев, которые заняли третье место в группе А с четырьмя очками.

Украинская сборная может сыграть в четвертьфинале Санкт-Петербурге 2 июля, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест. При этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.