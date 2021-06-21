Пришли писать историю. Фанаты сборной Финляндии надеются на выход команды в плей-офф Евро

После двух туров в группе B у сборной Бельгии 6 очков, у команд России и Финляндии по 3 очка, датчане не имеют ни одного очка. Сборная Бельгии в первом матче нанесла поражение команде России со счетом 3:0, во второй встрече бельгийцы взяли верх над датчанами - 2:1. Сборная Финляндии, дебютант европейских первенств, в первом туре в Копенгагене нанесла поражение команде Дании (1:0), во втором матче финны уступили в Санкт-Петербурге россиянам (0:1).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Финляндии по футболу, которая в случае успешной игры с бельгийцами сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы, в большинстве своем настроены весьма оптимистично относительно турнирных перспектив своих игроков. Они верят, что могут помочь любимой команде с трибун стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет матч.

Финские болельщики в день матча были видны повсюду, днем они оккупировали многие открытые кафе и рестораны на Невском проспекте, четыре поклонника сборной Финляндии решили посетить расположенный неподалеку от стадиона пляж, который был полон отдыхающих. Зарубежные гости, оказавшись в воде, радовались как дети и почти час не выходили на берег. Поклонники бельгийской сборной, которых в Петербурге на порядок меньше, чем финнов, готовились к матчу, сидя под навесом в кафе с бокалами холодного пива. Никакой агрессии друг к другу поклонники соперничающих вечером команд друг к другу не выказывали, сильная питерская жара примирила всех.

"Вчера наш тренер сказал журналистам, что сборная Финляндии пишет сейчас свою футбольную историю, - заметил болельщик Юха, приехавший в Санкт-Петербург из Турку. - Мы очень хотим, чтобы наша футбольная сказка продолжалась как можно дольше. Я приехал сюда, чтоб помочь нашим футболистам исполнить свою и мою мечту - выйти в плей-офф. Финляндия уже обыграла на этом чемпионате сборную Дании, так почему нам не отобрать очки еще и у бельгийцев?"

"Сборная Бельгии очень сильна, Де Брёйне и Лукаку - космические футболисты. Но мы способны собраться и оказать достойное сопротивление одной из лучших команд мира. Верю в наших парней и в тренера", - сказал Матти из Хельсинки.

Болельщики бельгийцев, пришедшие на стадион еще за два часа до начала матча, заявили корреспонденту ТАСС, что на сто процентов уверены в победе своей команды. "Мы сегодня обязательно выиграем, но, возможно, не с очень большим счетом, - сказал Руди из Брюсселя. - Сейчас наш тренер, скорей всего, думает о том, как подготовиться к первому матчу плей-офф, и не выпустит на поле с первых минут некоторых лидеров. Но и с другими футболистами нас будет ждать только победа".

Россияне за красивый футбол

"Я не знаю никого из финских футболистов, но верю, что они окажут достойное сопротивление бельгийцам, - заметил болельщик Игорь из Твери. - Мне все равно, кто победит, я пришел посмотреть красивый футбол".