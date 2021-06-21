Фан-зона на Конюшенной площади в Петербурге переполнилась до начала матча Россия - Дания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Футбольная деревня на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге за 40 минут до начала матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании закрыта на вход из-за достижения лимита в 3 тыс. человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Футбольной деревни.
"Мы достигли лимита в 3 000 посетителей в Футбольной деревне. На текущий момент вход на площадку закрыт со всех гейтов. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
В субботу власти Петербурга объявили о том, что из-за пандемии коронавируса в городе вводятся новые ограничения, а максимальная численность зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сокращается с 5 до 3 тыс. человек.
Россия сыграет со сборной Дании в понедельник в Копенгагене, игра начнется в 22:00 мск. Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3 очка).
Победа гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. Ничья позволит россиянам занять второе место в группе в том случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии в параллельном матче. В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.