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Евро-2020

Мюнхен готов провести дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

Ранее УЕФА опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт

БЕРЛИН 21 июня. /ТАСС/. Стадион "Альянц-Арена" в Мюнхене может рассматриваться в качестве альтернативного места проведения матчей чемпионата Европы по футболу, в случае если Великобритания не сможет обеспечить проведение соревнования из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в понедельник заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, комментарий которого приводит агентство DPA.

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"Мы были бы рады провести еще один матч в любое время", - отметил Зёдер. Он добавил, что стадион в Мюнхене готов для организации игр при любом развитии событий, и "в условиях пандемии коронавируса было бы неплохо, если бы у УЕФА имелся в наличии план Б".

Во время последней игровой недели чемпионата Европы по футболу в Лондоне должны пройти два полуфинальных матча (6 и 7 июля) и финал (11 июля). Однако в пятницу британская газета Times сообщила, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом финальной игры в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин. Тем не менее позже УЕФА опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт.

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах чемпионата Европы в Лондоне установлено ограничение в 25% от вместимости арены - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к плей-офф. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. "Альянц-Арена" является хозяйкой трех матчей группового этапа и одного четвертьфинала.

Германия в мае преодолела пик третьей волны пандемии. В настоящее время семидневная заболеваемость в ФРГ ниже 8,6 случаев на 100 тыс. человек. Несколько недель назад в Германии начали постепенно отменять ограничения. Сейчас почти во всей стране работают школы, детские сады, музеи, рестораны. Более 50% взрослого населения получили как минимум один компонент вакцины.

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