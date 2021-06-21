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Евро-2020

Франко Фода: футболисты сборной Австрии были полны решимости выйти в плей-офф Евро

В заключительном матче группы C австрийцы переиграли команду Украины и вышли в 1/8 финала Евро со второго места в группе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Австрии были полны решимости выйти в плей-офф и заслуженно одержали победу в матче чемпионата Европы против команды Украины. Такое мнение высказал главный тренер австрийцев Франко Фода, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча завершилась победой австрийцев со счетом 1:0.

"Мы сегодня выступили фантастически. Я очень доволен игрой команды, - сказал Фода. - Мы были полны решимости выйти в плей-офф и заслужили победу на украинцами".

Также главный тренер отметил, что в раунде плей-офф не будет легких соперников. "На стадии плей-офф нет слабых соперников, но мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу в Лондоне".

Сборная Австрии по итогам группового этапа набрала шесть очков и заняла второе место в турнирной таблице группы C. В 1/8 финала австрийцы 26 июня сыграют с командой Италии.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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