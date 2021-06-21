Вейналдум: сборная Нидерландов ставила задачу выиграть все матчи группового этапа Евро

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Нидерландов ставили перед собой задачу победить в трех матчах группового этапа чемпионата Европы. Об этом после игры с командой Северной Македонии рассказал капитан нидерландцев Джорджиньо Вейналдум, комментарий которого приводит пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В понедельник сборная Нидерландов обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:0. Вейналдум забил два гола и был признан лучшим игроком матча.

"Всегда приятно получать такую награду. Сегодня все футболисты сборной Нидерландов сыграли прекрасно, - сказал Вейналдум. - Перед началом турнира мы ставили перед собой задачу выиграть все матчи групповой стадии".

Сборная Нидерландов в группе C обыграла украинцев (3:2), австрийцев (2:0) и северомакедонцев (3:0).

В 1/8 финала нидерландцы встретятся с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Будапеште.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.