Де Бур: сборная Нидерландов допускала небрежности в матче с командой Северной Македонии

Встреча завершилась победой нидерландцев со счетом 3:0.

"Я думаю, что у нас были отличные моменты во время игры, но были и плохие. В первом тайме мы были небрежны, об этом мы говорили в перерыве. Я сказал игрокам больше сконцентрироваться и в первую очередь быть внимательными в обороне. Хотя я думаю, что в целом мы можем быть очень довольными", - сказал де Бур.

Сборная Нидерландов с девятью очками заняла первое место в группе. В 1/8 финала нидерландцы встретятся с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Будапеште.