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Евро-2020

Де Бур: сборная Нидерландов допускала небрежности в матче с командой Северной Македонии

Встреча завершилась победой нидерландцев со счетом 3:0

ТАСС, 21 июня. Нидерландские футболисты играли небрежно в первом тайме матча группового этапа чемпионата Европы с командой Северной Македонии. Об этом рассказал главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур, комментарий которого приводит пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча завершилась победой нидерландцев со счетом 3:0.

"Я думаю, что у нас были отличные моменты во время игры, но были и плохие. В первом тайме мы были небрежны, об этом мы говорили в перерыве. Я сказал игрокам больше сконцентрироваться и в первую очередь быть внимательными в обороне. Хотя я думаю, что в целом мы можем быть очень довольными", - сказал де Бур.

Сборная Нидерландов с девятью очками заняла первое место в группе. В 1/8 финала нидерландцы встретятся с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Будапеште.

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