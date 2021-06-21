Сборная России по футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

КОПЕНГАГЕН, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и не смогла выйти в плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене. У россиян с пенальти забил Артем Дзюба (70-я минута). 11-метровый удар заработал Александр Соболев. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор (38), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Мехле (82). Кристенсен был признан лучшим игроком матча.

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Сборная России набрала три очка и заняла последнее место в группе В. В двух первых встречах команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге проиграла бельгийцам (0:3) и обыграла финнов (1:0). Сборные Финляндии и Дании также набрали по три очка, датчане заняли второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах, финны стали третьими. Первое место с девятью очками заняла команда Бельгии. Сборная России в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и в пятый раз не сумела выйти в плей-офф. В 2008 году россияне вышли в полуфинал турнира и завоевали бронзовые медали. Сборная СССР является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Советские футболисты еще два раза играли в финалах турниров (1964, 1988). Одиннадцать сборных вышли в плей-офф чемпионата Европы Сборная Дании стала первой командой, вышедшей из группы на чемпионате Европы после двух поражений на старте турнира. В 1/8 финала датчане сыграют с командой Уэльса, встреча пройдет 26 июня в Амстердаме. Команда Бельгии проведет свою встречу первого раунда плей-офф 27 июня в Севилье. Ее соперником станет одна из команд, занявших третье место в группах A, D, E или F.

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По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Первое место в группе А заняла команда Италии, второй стала сборная Уэльса. Итальянцы в 1/8 финала в Лондоне сыграют с командой Австрии. Встреча пройдет 26 июня. Группу В выиграли бельгийцы, вторыми стали датчане, в группе С победу одержала сборная Нидерландов, а второй стала команда Австрии. Сборная Швейцарии, занявшая третье место в группе А (4 очка), обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, так как по количеству очков опережает команды Финляндии и Украины (обе - 3 очка), ставшие третьими в группах А и С. Перед последним туром в группе D по четыре очка набрали сборные Англии и Чехии. Они не могут опуститься ниже третьего места и также по количеству очков обойдут украинцев и финнов. В группе Е четыре очка в активе шведов, а в группе F столько же баллов набрали французы. Обе сборные не могут опуститься ниже третьего места в своих квартетах.