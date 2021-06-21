Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

На 74-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер финнов Лукаш Градецки, на 81-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. На 65-й минуте Лукаку забил гол, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), судьи зафиксировали офсайд. Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посетить не более 34 067 зрителей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Сборная Бельгии в шестой раз отобралась на чемпионат Европы. Бельгийцы являются серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. В настоящее время команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Финны отобралась в финальную стадию чемпионата Европы впервые.

Бельгийские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе B, второе место заняли датчане (3), обыгравшие россиян со счетом 4:1, третье - финны (3), сборная России заняла последнее, четвертое место, также набрав 3 очка. Датчане финишировали вторыми из-за разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах с финнами и россиянами. Сборная Финляндии сохраняет шансы на выход в плей-офф. По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье. Датчане днем ранее сыграют в Амстердаме с командой Уэльса.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.