Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
На 74-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер финнов Лукаш Градецки, на 81-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. На 65-й минуте Лукаку забил гол, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), судьи зафиксировали офсайд. Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посетить не более 34 067 зрителей.
Сборная Бельгии в шестой раз отобралась на чемпионат Европы. Бельгийцы являются серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. В настоящее время команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Финны отобралась в финальную стадию чемпионата Европы впервые.
Бельгийские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе B, второе место заняли датчане (3), обыгравшие россиян со счетом 4:1, третье - финны (3), сборная России заняла последнее, четвертое место, также набрав 3 очка. Датчане финишировали вторыми из-за разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах с финнами и россиянами. Сборная Финляндии сохраняет шансы на выход в плей-офф. По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье. Датчане днем ранее сыграют в Амстердаме с командой Уэльса.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3