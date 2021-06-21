Определились одиннадцать участников плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 21 июня. Одиннадцать участников плей-офф чемпионата Европы определились после окончания предварительного этапа в группах А, В и С.
По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Первое место в группе А заняла команда Италии, второй стала сборная Уэльса. Группу В выиграли бельгийцы, вторыми стали датчане, в группе С победу одержала сборная Нидерландов, а второй стала команда Австрии.
Сборная Швейцарии, занявшая третье место в группе А (четыре очка), обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, так как по количеству очков опережает команды Финляндии и Украины (обе - три очка), ставшими третьими в группах А и С. Перед последним туром в группе D по четыре очка набрали сборные Англии и Чехии. Они не могут опуститься ниже третьего места и также по количеству очков обойдут украинцев и финнов.
В группе Е четыре очка в активе шведов, а в группе F столько же баллов набрали французы. Обе сборные не могут опуститься ниже третьего места в своих квартетах.
Сборная Италии в 1/8 финала в Лондоне сыграет с командой Австрии, а датчане в Амстердаме встретятся с валлийцами. Обе игры пройдут 26 июня. Остальные пары плей-офф пока не определены.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|Англия
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|Хорватия
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|Шотландия
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Испания
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Польша
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Португалия
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|Венгрия
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1