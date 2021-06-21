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Евро-2020

Определились одиннадцать участников плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Швейцарии, занявшая третье место в группе А, обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, так как по количеству очков опережает команды Финляндии и Украины
Футболисты сборной Швейцарии EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE
Описание
Футболисты сборной Швейцарии
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE

ТАСС, 21 июня. Одиннадцать участников плей-офф чемпионата Европы определились после окончания предварительного этапа в группах А, В и С.

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Первое место в группе А заняла команда Италии, второй стала сборная Уэльса. Группу В выиграли бельгийцы, вторыми стали датчане, в группе С победу одержала сборная Нидерландов, а второй стала команда Австрии.

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Сборная Швейцарии, занявшая третье место в группе А (четыре очка), обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, так как по количеству очков опережает команды Финляндии и Украины (обе - три очка), ставшими третьими в группах А и С. Перед последним туром в группе D по четыре очка набрали сборные Англии и Чехии. Они не могут опуститься ниже третьего места и также по количеству очков обойдут украинцев и финнов.

В группе Е четыре очка в активе шведов, а в группе F столько же баллов набрали французы. Обе сборные не могут опуститься ниже третьего места в своих квартетах.

Сборная Италии в 1/8 финала в Лондоне сыграет с командой Австрии, а датчане в Амстердаме встретятся с валлийцами. Обе игры пройдут 26 июня. Остальные пары плей-офф пока не определены.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А
КомандаИВНПМО
1Италия33007-09
2Уэльс31113-24
3Швейцария31114-54
4Турция30031-80
Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия33007-19
2Дания31025-43
3Финляндия31021-43
4Россия31022-73
Чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМО
1Нидерланды33008-29
2Австрия32014-36
3Украина31024-53
4Северная Македония30032-80
Чемпионат Европы по футболу. Группа D
КомандаИВНПМО
1Чехия21103-14
2Англия21101-04
3Хорватия20111-21
4Шотландия20110-21
Чемпионат Европы по футболу. Группа E
КомандаИВНПМО
1Швеция21101-04
2Словакия21012-23
3Испания20201-12
4Польша20111-21
Чемпионат Европы по футболу. Группа F
КомандаИВНПМО
1Франция21102-14
2Германия21014-33
3Португалия21015-43
4Венгрия20111-41

 

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