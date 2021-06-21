Определились одиннадцать участников плей-офф чемпионата Европы по футболу

По регламенту чемпионата Европы, помимо двух первых команд каждой из шести групп, в плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Первое место в группе А заняла команда Италии, второй стала сборная Уэльса. Группу В выиграли бельгийцы, вторыми стали датчане, в группе С победу одержала сборная Нидерландов, а второй стала команда Австрии.

ТАСС, 21 июня. Одиннадцать участников плей-офф чемпионата Европы определились после окончания предварительного этапа в группах А, В и С.

Сборная Швейцарии, занявшая третье место в группе А (четыре очка), обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, так как по количеству очков опережает команды Финляндии и Украины (обе - три очка), ставшими третьими в группах А и С. Перед последним туром в группе D по четыре очка набрали сборные Англии и Чехии. Они не могут опуститься ниже третьего места и также по количеству очков обойдут украинцев и финнов.

В группе Е четыре очка в активе шведов, а в группе F столько же баллов набрали французы. Обе сборные не могут опуститься ниже третьего места в своих квартетах.

Сборная Италии в 1/8 финала в Лондоне сыграет с командой Австрии, а датчане в Амстердаме встретятся с валлийцами. Обе игры пройдут 26 июня. Остальные пары плей-офф пока не определены.