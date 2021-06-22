Свищев: игра сборной России против датчан стала позором, РФС нужно разобраться

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Игра сборной России по футболу против команды Дании была позорной, Российскому футбольному союзу (РФС) нужно разобраться в случившемся. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Сборная России по футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

Ранее сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 и завершила выступление на чемпионате Европы.

"Не знаю, что делать с [Станиславом] Черчесовым (главным тренером сборной России - прим. ТАСС), - сказал Свищев. - Это был позорный разгром, посыпались, как горох. Жалкое зрелище, стыдно было смотреть на такую команду. Это не сборная России и не уровень европейского футбола".

"Уверен, что шапки сейчас полетят. РФС нужно разбираться, такой футбол нам не нужен", - добавил собеседник агентства.